Travaux Maçonnerie : Préparer son mortier ou son béton

La préparation manuelle du maçon

La préparation se fait en quatre étapes :

La préparation de la maçonnerie avec une bétonnière

Manuelle ou à la bétonnière, selon les devis de maçon Perpignan que nous avons reçus , la préparation est la même qu’il s’agisse de mortier ou de béton.- Réunissez les matériaux.- Equipez vous d’une truelle, d’un bac ou d’une brouette propre.Si vous devez réaliser une quantité importante de mortier ou de béton, vous pouvez travailler au sol, sur une bâche, et effectuer le gâchage à la pelle.Disposez les ingrédients selon les proportions souhaitées au sol ou dans le récipient. Mélangez à sec les différents éléments avec une truelle ou une pelle.Formez un cratère au centre du tas et versez l’eau progressivement.Au fur et à mesure de votre apport en eau, éboulez les parois du cratère et malaxez la préparation jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse.Les bétonnières peuvent être manuelles ou électriques (vérifiez dans ce cas que le chantier est équipé en électricité).L’usage d’une bétonnière est recommandé lorsque les quantités de mortier ou de béton devant être préparées sont importantes. Autres avantages : le gain de temps et la garantie d’un mélange homogène.- Mettez la cuve en position inclinée et mettez la bétonnière en marche.- Versez-y dans l’ordre le sable, le ciment et les agrégats.- Laissez tourner pour obtenir un mélange homogène.- Versez de l’eau petit à petit jusqu’à obtention de la consistance souhaitée.- Laissez tourner trois à quatre minutes.Nettoyez la cuve de la bétonnière en la faisant tourner avec un mélange d’eau et de graviers.